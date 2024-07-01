Haluk Levent kripto para çıkardı: HALUK Token

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, kripto para çıkardı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Levent, kripto paradan elde edilecek gelirin yardım kampanyalarında kullanılacağını belirtti.

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Haluk Levent kripto para çıkardı: HALUK Token

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, dijital varlık alım-satım platformu Bitexen ile iş birliğine imza attı. Bitexen ve Bitexen Global’de ön satışa çıkan "HALUK Token" kullanıcılara sunuldu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Haluk Levent, birçok proje ve yardım kampanyalarının HALUK Token aracılığı ile gerçekleştirileceğini belirtti.

Haluk Levent, "Deprem bölgesine yaptığımız ve yapacağımız okullar için kullanılacak. Ben tek kuruş istemiyorum ve yine her zamanki gibi şeffaf bir şekilde canlı linklerden Token’ın tüm hesaplarını sizlere göstereceğiz" dedi.

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