İzmir'deki orman yangınına ilişkin yeni gelişme

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
İzmir'deki orman yangınına ilişkin yeni gelişme

İzmir'in Menderes'in ilçesi Karacadağ mevkisinde 29 Haziran'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu bir gün sonra kontrol altına alınmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Menderes'teki orman yangınının, bölgedeki bir hobi bahçesinde çıktığını ve ilgili kişilerin gözaltına alındığını açıklamıştı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Yangına ilişkin jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İzmir
Son Güncelleme:
Tesadüf değilmiş. Bu burçtan olanlar 70 yaşından fazla yaşıyorlar Tesadüf değilmiş. Bu burçtan olanlar 70 yaşından fazla yaşıyorlar
Oğlunu ABD'ye kaçıran Eylem Tok bugün hakim karşısına çıkacak: İade kararı çıkacak mı? Oğlunu ABD'ye kaçıran Eylem Tok bugün hakim karşısına çıkacak
Çamaşır suyu lekesini geçiren yöntem. Kıyafetteki lekeyi şıp diye yok ediyor Çamaşır suyu lekesini geçiren yöntem. Kıyafetteki lekeyi şıp diye yok ediyor
Rapor: Her gün eğitimi hedef alan 8 saldırı kaydediliyor Her gün eğitimi hedef alan 8 saldırı kaydediliyor
ÇOK OKUNANLAR
Sinan Ateş duruşması başladı: Tetikçi Eray Özyağcı, cinayeti anlattı! Tetikçi Eray Özyağcı, cinayeti anlattı!
AKP'nin önemli ismi evleniyor AKP'nin önemli ismi evleniyor
Meteoroloji 13 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji 13 ili uyardı!
İYİ Parti'de deprem sürüyor: Bir isim daha istifa etti! Bir isim daha istifa etti!
Ticaret Bakanlığı'ndan kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili karar! Bugün yürürlüğe giriyor Bakanlık'tan kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili önemli karar