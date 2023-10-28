Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'den ilk kare sızdı

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie ile Türk sinemasının usta oyuncusu Haluk Bilginer'in Başrolünde yer aldığı Maria filminin setinden ilk kareler geldi

Son Güncelleme:
Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'den ilk kare sızdı

Haluk Bilginer, Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatının anlatıldığı "Maria" adlı filmde Angelina Jolie ile başrolü paylaşıyor. İki başarılı ismin rol aldığı Maria filminin setinden ilk kareler yayınlandı.

Merakla beklenen filmin çekimleri 8 hafta sürecek. Çekimler Paris, Yunanistan, Budapeşte ve Milano'da yapılacak. Bilginer, filmde Yunan asıllı armatör ve iş insanı Aristotle Onassis'i canlandırıyor. Çekimleri devam eden filmden kareler de geldi.

FİLMİN KONUSU

Filmin senaryosunu Peaky Blinders dizisiyle de bilinen Steven Knight kaleme aldı. Maria, ünlü sopranonun 1970'lerin Paris'indeki yalnızlığının son günlerini konu alacak. New York'ta yaşayan bir Yunan göçmeni olan Callas, bir dönemin en ünlü sopranolarından birisiydi ve Aristotle Onassis'in uzun süreli metresi oldu. Jackie Kennedy'nin ikinci eşi olan Onassis onunla evlenmek için kendisini terk ettikten sonra Callas önce İtalya'ya, ardından Fransa'ya taşındı. İhaneti tam olarak atlatamayan Callas, 1977'de, 52 yaşındayken kalp krizinden öldü. Onassis'in ilişkileri boyunca Callas'a taciz ve şiddet içeren davranışlarda bulunduğu da gündeme geldi

Son Güncelleme:
Mehmet Şimşek, Elon Musk'ın ironik twitini paylaştı Mehmet Şimşek, Elon Musk'ın ironik twitini paylaştı
FOX TV herkesi çok kızdırdı. Apar topar ekrandan çekildi... Veda ediyor FOX TV herkesi çok kızdırdı. Apar topar ekrandan çekildi... Veda ediyor
Tarkan’dan Gazze tepkisi: Dünya bu vahşeti sessizce izliyor, insanlık adına utanç verici Tarkan’dan Gazze tepkisi: Dünya bu vahşeti sessizce izliyor, insanlık adına utanç verici
Kılıçdaroğlu'na 'seçilseydim yanımda olacaklardı, şimdi karşımdalar' yanıtı: 12 yılın sonunda başarı gelseydi yanında olacaktık Kılıçdaroğlu'na 'seçilseydim yanımda olacaklardı, şimdi karşımdalar' yanıtı
ÇOK OKUNANLAR
Faiz kararı sonrası bankalar vites artırdı: İşte 100 bin liranın 3 aylık getirisi Faiz kararı sonrası bankalar vites artırdı: İşte 100 bin liranın 3 aylık getirisi
Ay tutulması büyük değişimlerle geliyor: Bu pazar yaşanacak, burçları fena vuracak! Ay tutulması büyük değişimlerle geliyor: Bu pazar yaşanacak, burçları fena vuracak!
Meteoroloji'den tüm yurda uyarı: Şiddetli ve çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den tüm yurda uyarı: Şiddetli ve çok kuvvetli geliyor!
Araba alacaklar dikkat: Bu modeli seçenler bin pişman oluyor! Araba alacaklar dikkat: Bu modeli seçenler bin pişman oluyor!
Bir dönemin gayrimenkul deviydi: Mülkleri icradan teker teker satılmaya başlandı! Bir dönemin gayrimenkul deviydi: Mülkleri icradan teker teker satılmaya başlandı!