Halk TV Binasına Saldırıda Flaş Gelişme: Saldırgana 'Adli Kontrol' Talebi!

Halk TV'nin Zeytinburnu'nda bulunan binasına Yılmaz Polat isimli bir şahıs bugün sabah saatlerinde saldırıda bulundu. Kanalın binasına giren saldırgan iş yerindeki malzemelere zarar verdi, çalışanlara hakaret ve küfürler yağdırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada saldırganın 16 suç kaydının olduğu belirtilirken gözaltına alındığı ifade edildi.

'HAKKIMDA HABER YAPMIŞLARDI'

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar, Halk TV binasına saldırıdaki gelişmeleri aktadı. Saldırgan Yılmaz Polat’ın savcılık ifadesinin bittiği ve adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. Polat ifadesinde, “Hakkımda bir haber yapmışlardı. Kaldırmadıkları için bunu yaptım” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi