Bakan Fidan'dan Ankara'da Kritik Temas: Alman Mevkidaşı Baerbock ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Alman mevkidaşı Baerbock ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan'dan Ankara'da Kritik Temas: Alman Mevkidaşı Baerbock ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.

Bakan Fidan'dan Ankara'da Kritik Temas: Alman Mevkidaşı Baerbock ile Bir Araya Geldi - Resim : 1

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Bakan Fidan ve Alman mevkidaşı Baerbock, küresel ve bölgesel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: DHA

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