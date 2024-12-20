Bakan Fidan'dan Ankara'da Kritik Temas: Alman Mevkidaşı Baerbock ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Bakan Fidan ve Alman mevkidaşı Baerbock, küresel ve bölgesel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: DHA