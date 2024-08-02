Halı Sahada Kalp Krizi Geçirmişti... Belediye Başkan Yardımcısı Hayatını Kaybetti

Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun, katıldığı halı saha maçında kalp krizi geçirdi. Uzun, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Halı Sahada Kalp Krizi Geçirmişti... Belediye Başkan Yardımcısı Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun, halı saha maçında geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

46 yaşındaki Uzun, Yeniköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken rahatsızlanarak yere yığıldı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası Turhan Uzun'un cenazesinin, ikindi vakti Karacabey Ulu Cami'de kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uzun'un ani vefatından büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.

Uzun'un, Karacabey'e olan sevgisi ve hizmet aşkıyla her zaman örnek bir insan ve başarılı bir yönetici olduğunu belirten Karabatı, "Onun kaybı, belediyemiz ve ilçemiz için büyük bir kayıptır. Turhan Uzun'un ailesine, sevenlerine ve tüm Karacabey halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Merhum arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, mekanının cennet olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

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