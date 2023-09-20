Hakemi tartaklayıp küfür eden AKP'li başkana ceza

Denizli'de AKP’li Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Sarayköyspor-Sökespor maçında hakeme saldırmaktan ceza aldı.

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Hakemi tartaklayıp küfür eden AKP'li başkana ceza

Artı Gerçek'ten Kadriye Sözeri'nin haberine göre, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 20 Kasım 2022'de oynanan Sarayköyspor-Sökespor maçında hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte saha bir anda karıştı. Tribünden sahaya inen AKP'li Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Sarayköy Kulüp Başkanı Derviş Demirkan ve dört belediye çalışanı orta hakem Muhammet Taha Onat ve yan hakem Can Fırat’a saldırdı, tartaklayıp, küfür etti.

CEZA ALDI

Darp raporu alan orta hakem Taha Onat, yan hakem Can Fırat ile birlikte yargıya başvurdu. Sarayköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dün sonuçlandı.

Mahkeme, "taşkınlık ve kasten yaralama" suçundan Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Kulüp Başkanı Derviş Demirkan, Sarayköy Belediyesi personeli Uğur Melenk ve Kadir Coşar, danışman Mehmet Onur Akdağ ile makam şoförü Haldun Deniz’e bin 120'şer TL adli para cezası verdi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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