Hakan Fidan'dan 'İran' Diplomasisi: 7 Ülke ile Kritik Temas

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılara ilişkin Türkiye devreye girdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan, birçok mevkidaşıyla telefonda görüştü.

Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya dışişleri bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgede bugün yaşanan gelişmeler ele alındı ve saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.

NE OLMUŞTU?

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Dünya Güne Savaşla Uyandı: ABD'nin Orta Doğu'da Ne Kadar Askeri Var?

Oğlu Son Durumunu Açıkladı: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a Suikast Girişimi

Kaynak: AA

