İncirlik Hava Üssü'nün Canlı Yayınlanmasına Soruşturma

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü'nden canlı yayın yapılmasıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. ANKA Haber Ajansı, yaklaşık 1,5 saatlik bir canlı yayın paylaşmıştı. Ayrıca, soruşturma kapsamında Koza TV Genel Müdürü ve muhabiri 2 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlandığının tespit edildiği belirtildi.

Askeri tesis ve üslerin konum, güvenlik tertibatı ve fiziki yapısına ilişkin görüntülerin kamuya açık şekilde paylaşılmasının milli güvenlik açısından risk teşkil ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri kanunun 7. ve 25/A maddeleri kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında ilgili yayını gerçekleştirdiği değerlendirilen şahısların tespiti ve teminine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Milli güvenliği ilgilendiren askeri tesis ve güvenlik alanlarına ilişkin görüntü ve bilgilerin yetkisiz şekilde paylaşılması, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek nitelikte olup, kamu düzeni ve devlet güvenliği bakımından ciddi sonuçlar doğurabilecek mahiyettedir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

ANKA CANLI YAYIN AÇMIŞTI

ANKA Haber Ajansı, sosyal medya hesabından “İncirlik Hava Üssü’nde operasyon hareketliliği” başlığıyla üssün çevresindeki hareketliliği gösteren yaklaşık 1,5 saatlik bir canlı yayın paylaşmıştı.

İNCİRLİK ÜSSÜ'NDE 3 GÖZALTI, BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

