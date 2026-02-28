Bursa'da Soba Faciası! Küle Dönen Evden Cansız Bedenleri Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Erenler Mahallesi'nde, Yakup (75) ve Fatma K. (70) çiftinin ikamet ettiği tek katlı evde, henüz belirlenemeyen ancak sobadan çıktığı tahmin edilen bir yangın başladı.

Rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede tüm binayı saran alevleri gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Tamamen kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemelerde yaşlı çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA