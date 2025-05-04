Haftalardır Haber Alınamıyordu... Evinde Ölü Bulundu

Nevşehir’de Kıratlıoğlu Mahallesi Salim Başbuğ Sokak'ta bulunan evinde yalnız yaşayan 64 yaşındaki S.Y.’den yakınları yaklaşık 2 haftadır haber alamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Polis ekipleri evin kapısını çalmasına rağmen evden ses gelmeyince itfaiyeye haber verildi. Nevşehir Belediyesine ait İtfaiye ekipleri kapıyı açtıklarında evde yalnız yaşayan S.Y.’nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Cumhuriyet Savcısının ve olay yeri ekiplerinin incelemesinden sonra şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA