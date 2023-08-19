Hacettepe Üniversite'nde zam furyası: Yurt ücretlerine yüzde 44 zam!

Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı Sıhhiye ve Beytepe’de 4 kişilik yurtlar 980 tl, Beytepe Öğrenci evlerinde bazı bloklar 2740 bazıları ise 2440 TL oldu.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. Sınıf öğrencisi Türkiye Komünist Gençlik (TKG) üyesi Buse Eylül Onat Röportajlık.com'dan Berat Karaaslan'a yapılan zamlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ODALAR ÇOK KÜÇÜK, TEMİZLİK YETERSİZ”

Onat şunları söyledi: "Kampüsümüzü rant alanına çevirdiler. Yurtları, kantinleri kamuya ait ne varsa öğrenciye fayda ilkesinden çıkarıp kar elde etme amacına yönlendirdiler. Elbette bu son birkaç yılın problemi değil, sistemsel bir problem. Son yıllarda da kampüslerimizde bunu pervasızca yapıyorlar. Bu sene yaşadığımız da bu. Yurt ücretlerine gelen zamlarla bizim öğrenim hayatına devam etmemiz çok zor."

%44 zam gelen yurtların şartlarının kötü olduğunu aktaran Buse, “Odalarda dört kişi kalıyoruz. Yurtlar zaten çok küçük kendimize ait bir alanımız yok. Hijyen anlamında zaten ciddi sorunlar yaşıyorduk üstüne geçen sene odalardaki temizliği de kaldırdılar. Sadece koridor ve ortak alanda bulunan banyo ve tuvalet temizleniyordu. Hafta sonları tuvalet ve banyo da temizlenmiyordu. Ciddi anlamda personel eksikliği var, covid bahanesiyle personel azaltımına gittiler. Çalışanlar üzerine de büyük bir yük yüklediler. Hem emekçiler olarak hem de öğrenciler olarak sorunlar yaşıyoruz. Bizler temel haklarımıza kadar savaş açmış bu düzenle mücadelemizi vermeliyiz.”