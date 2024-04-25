Hacca gidecekleri ilgilendiriyor: Kafile ve uçuş bilgileri erişime açıldı

Diyanet, Hac ibadetini yerine getirecek adayların kafile ve uçuş bilgilerini paylaştı.

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Hacca gidecekleri ilgilendiriyor: Kafile ve uçuş bilgileri erişime açıldı

Hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu.

Bu yıl hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri erişime açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında yer alan bilgiye göre, "Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu.

Hacı adayları, kafile ve uçuş bilgilerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Kaynak: AA

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