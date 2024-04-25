Rampadan kayan otomobilini durdurmaya çalışan sürücü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsü ile çarpıştıktan sonra rampadan kayan otomobilini durdurmaya çalışan sürücü yaralandı.

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Rampadan kayan otomobilini durdurmaya çalışan sürücü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde Soner G. idaresindeki 41 P 5920 plakalı servis minibüsü ile Fatih A. yönetimindeki 41 CIC 185 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından araçtan inen Fatih A, bu sırada rampadan kayan otomobilini durdurmak isterken ayağından yaralandı.

Otomobil, bir dükkanın kepenklerine çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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