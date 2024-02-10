'Hac provası' yaptılar: Ortaokul öğrencilerine 'şeytan taşlama' dersi

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesinin tepki çeken uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Ortaokul öğrencilerine hac ibadetinin öğretilmesi amacıyla sınıfa Kâbe maketi kuruldu ve öğrencilere şeytan taşlama dersi verildi.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, geçen aylarda Tekirdağ, Batman ve Niğde’de öğrencilerin ÇEDES kapsamında cami temizlemesini, Adıyaman ve Muğla’da ise bu proje kapsamında öğrencilere mezarlık temizliği yaptırılmasını gündeme getirilmişti.

Tartışmalı projelere tepkiler devam ederken Bitlis’in Hizan ilçesinde Nurs Ortaokulu’nda bu tartışmaları başka bir boyuta taşıyacak bir uygulama gündeme geldi. Okulun 7’nci sınıf öğrencilerine “hac ibadetini öğretmek” amacıyla sınıfa Kâbe’yi temsilen bir maket kondu. Bu maket etrafında tavaf eden öğrenciler daha sonra sınıfta şeytan taşlama provası da yaptı. Öğrenciler şeytan taşlama provası kapsamında sınıf duvarlarına taş fırlattı.

BEŞ YAŞ GRUBU CAMİYE GÖTÜRÜLDÜ

ÇEDES kapsamında eleştirilen uygulamalar yalnızca bununla da sınırlı kalmadı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde öğrenciler camiye götürülmeye devam ediyor. Sivas Şarkışla’da Çağdaş Yaşam Kenan Tunakan Anaokulu’nda eğitim gören beş yaş grubu öğrenciler camiye götürüldü. İstanbul Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise “Hep birlikte huzura” başlığıyla öğrencileri sabah namazına çağırdı.