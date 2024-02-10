Sahil Güvenlik harekete geçti: Karadeniz'de esrarengiz patlama sesleri

Karadeniz'de akşam saatlerinde peş peşe duyulan patlama sesleri, bölge halkını tedirgin etti. Birçok kentte duyulan sesler için sahil güvenlik harekete geçti.

Sahil Güvenlik harekete geçti: Karadeniz'de esrarengiz patlama sesleri

Karadeniz'de akşam saat 21.30-23.00 arasında, aralıklarla 4-5 kez duyulan patlama sesi ve yaşanan sarsılma, Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Sakarya gibi sahil şehirlerinde hissedildi.

Tedirginliğe neden olan sesin ardından Bartın'ın Amasra ilçesindeki sahil güvenlik botları da limandan uluslararası sulara kadar olan hatta devriye atarak, sesin kaynağını tespit etmeye çalıştı.

Önce deprem olduğunu düşünen vatandaşlar, yaşanan her patlama sesi ve sarsılmanın ardından art arda 4-5 kez ayrı patlama sesinin daha duyulduğunu belirterek, sesin sebebinin gaz birikmesi, uçakların yol açtığı sonik patlama olabileceği yönünde yorumlar yaptı. Sosyal medyanın da gündem olan esrarengiz patlama sesin kaynağı belirlenemezken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise Samsun'un Terme beldesinden de sesin duyulduğunu ileri sürdü.

Sosyal medya kullanıcıları uzun süre sesin sebebini öğrenmeye çalıştı.

Sahil Güvenlik harekete geçti: Karadeniz'de esrarengiz patlama sesleri - Resim : 1

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