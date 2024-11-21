Haber Alamadığı Babasını Yatağında Yanmış Halde Buldu

Burdur'un Gölhisar ilçesinde H.D. isimli vatandaş, haber alamadığı babasının evine gitti. H.D. babası Özcan Dirmilli'yi yatağında yanmış halde buldu. Yangının sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilirken, olay ile ilgili incelenme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Haber Alamadığı Babasını Yatağında Yanmış Halde Buldu

Burdur'un Gölhisar ilçesi Elmalıyurt köyünde saat sabah saatlerinde babasından haber alamayınca evine gelen H.D. kapıyı açıp girdiğinde babası Özcan Dirmilli'yi (49) yatakta bir kısmı yanmış bir şekilde yatarken buldu.

YANGININ SİGARA İZMARİTİNDEN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Dirmilli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında Özcan Dirmilli'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilirken, olay ile ilgili incelenme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Burdur
Son Güncelleme:
Atlara Nal Çakılmasının Asıl Nedeni Meğer Buymuş Atlara Nal Çakılmasının Asıl Nedeni Meğer Buymuş
AKP'li Vekil ve Eski Bakan Hulusi Akar'dan 'Teğmenler' Açıklaması AKP'li Vekil Hulusi Akar'dan 'Teğmenler' Açıklaması
Devlet Hastanesinde Skandal: Erkek Hemşireden 5 Kadın Hemşireye Taciz! Devlet Hastanesinde Kadın Hemşirelere Taciz!
Hangi Renk Tereyağı Daha Sağlıklı? Beyazı mı Yoksa Sarısı mı? Hangi Renk Tereyağı Daha Sağlıklı? Beyazı mı Yoksa Sarısı mı?