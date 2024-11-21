Haber Alamadığı Babasını Yatağında Yanmış Halde Buldu

Burdur'un Gölhisar ilçesi Elmalıyurt köyünde saat sabah saatlerinde babasından haber alamayınca evine gelen H.D. kapıyı açıp girdiğinde babası Özcan Dirmilli'yi (49) yatakta bir kısmı yanmış bir şekilde yatarken buldu.

YANGININ SİGARA İZMARİTİNDEN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Dirmilli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında Özcan Dirmilli'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilirken, olay ile ilgili incelenme başlatıldı.

Kaynak: İHA