Devlet Hastanesinde Skandal: Erkek Hemşireden 5 Kadın Hemşireye Taciz!

Gümüşhane’de geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda; Kelkit Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan ve bir sağlık sendikasının ilçe temsilcisi olduğu öğrenilen A.S., 5 kadın hemşire tarafından taciz suçlamasıyla şikayet edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadın hemşirelerin şikâyet dilekçelerini üst yönetime iletmelerinin ardından konuyla ilgili hem Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Kelkit Devlet Hastanesi’nde görev yapan 5 kadın hemşireye hem sözlü hem de fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla suçlanan erkek hemşire A.S. geçici olarak Şiran Devlet Hastanesi’nde görevlendirilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA