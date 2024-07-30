Günpınar Şelalesi’ne Ziyaretçi Akını

Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan doğa harikası Günpınar Şelalesi ziyaretçi akına uğruyor.

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Günpınar Şelalesi’ne Ziyaretçi Akını

Darende ilçesinde önemli turizm destinasyonlarından biri olan Günpınar Şelalesi ihtişamlı görüntüsü ve çevresindeki zengin bitki örtüsüyle ziyaretçi akınına uğruyor.

Darende ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta olan suyu kaynağından üç kademe halinde yaklaşık 40 metre yükseklikten dökülen şelale doğal yapısı ve manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarından yoğun ilgi görüyor.

Doğal güzellikleri ile doğaseverlerin ve yerli yabancı turistlerin de uğrak mekanı haline gelen şelale her mevsimde olduğu gibi yaz mevsiminde de ziyaretçilerin akınına uğruyor.
Doğa harikası şelaleyi yıl sonuna kadar 20 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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