Günlerdir aranıyordu... 60 yaşındaki adamın cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu!

Erzincan'da Tercan ilçesinde ikamet eden ve günlerdir kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki adamın cesedi Fırat Nehri'nde bulundu.

Günlerdir aranıyordu... 60 yaşındaki adamın cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu!

Tercan’da yaşayan Adem Gündoğdu’dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya haber vererek kayıp olduğunu bildirdiler. Elazığ’ın Keban ilçesi Zırki bölgesi Akçatepe köyü yakınlarında da, Fırat Nehri üzerinde, balıkçılık faaliyeti gerçekleştiren işçiler tarafından su üzerinde hareketsiz şekilde yatan bir kişi fark edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre cesedin, 60 yaşındaki Adem Gündoğdu’ya ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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