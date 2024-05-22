Bahar Kaban cinayetinden aranıyordu: Metrobüs çıkışında yakalandı, polisle çıkan arbedede kendi silahından çıkan kurşunla öldü

Bahar Kaban cinayetinden aranan Gökhan Yıldız, metrobüs çıkışında kimlik kontrolünde polise sahte kimlik verince yakalandı.

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Bahar Kaban cinayetinden aranıyordu: Metrobüs çıkışında yakalandı, polisle çıkan arbedede kendi silahından çıkan kurşunla öldü

Kadıköy’de cinayetten aranan şahıs, emniyet ekiplerinin kimlik kontrolünde polise sahte bilgi verince polis ve şahıs arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede silahla kendisini ve polisi yaralayan şahıs hayatını kaybetti.

Olay 22.30 sularında Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs durağında yaşandı. İddiaya göre metrobüs durağı çıkışında polis ekipleri güvenlik kontrolü sırasında şüpheli şahıs Gökhan Yıldız’dan kimlik istedi. Şahsın başka bir kimlik vermesi ve polis ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine polis ekipleri şahsı gözaltına almak istedi. Şahıs ile polisler arasında yaşanan arbedede şüpheli şahıs Gökhan Yıldız kendisine ait olan silahı çıkarırken kazayla kendini ve E.B. (39) adlı polis memuru vurarak yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı polis memuru E.B.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerindeki görgü tanığı, "Metrobüs çıkışında bir şahıs koştu, peşinden polisler kovaladı, yakaladı. Sonra herhalde şahsın üzerinde silah varmış. Patlaması sonucu, şahıs vuruldu. Kendi kendini vurdu. Şahsın durumunu bilmiyorum, ambulansa aldılar, götürdüler. Polis de herhalde bacağından yaralandı." şeklinde konuştu.

Yapılan soruşturmada şüpheli şahıs Gökhan Yıldız’ın 4 adet suç kaydı olduğu, 16.05.2024 tarihinde Küçükçekmece’de yaşanan eski nişanlısı Bahar Kaban’ın (29) öldürülmesi olayının şüpheli firarisi olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA

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Kadın cinayetleri Polis Silah
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