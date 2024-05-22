AKP'li belediye, Kitapyurdu'nun binasını mühürledi: 'Bağış istediler' iddiası

Kitap Yurdu Yayıncılık ve İletişim A.Ş'nin İstanbul Bahçelievler’deki yerleşkesi, AKP’li Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi.

Kitapyurdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2018 yılından beri hizmet verdiği Bahçelievler’deki yerleşkesi için Mart ayında belediyeden uyarı aldığını ve belediyenin istediği bağış yapılmadan ruhsat işlemlerinin kabul edilmediğini belirtti.

"BAĞIŞ YAPILMASI TALEP EDİLMEKTEDİR"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yirmi dört yıldır kitap satışıyla uğraşan ve kültür ile edebiyat alanında tanınan markalardan biri olan kurumumuzun, İstanbul Bahçelievler'deki yerleşkesi, ruhsatımızın eksik olduğu gerekçesiyle mühürlenmiştir. Yeni ruhsat alabilmemiz için belediye tarafından yüksek miktarda bir bağış yapılması talep edilmektedir. Tüm gereklilikleri yerine getirmemize rağmen bu talebimiz Bahçelievler Belediyesi tarafından kabul edilmemiş ve bu nedenle faaliyetlerimize ara vermek zorunda bırakılmış bulunuyoruz.

2018'den beri bu yerleşkede faaliyetlerimizi sorunsuz bir şekilde yürütmekteyiz. Ancak bu yılın Mart ayında, yerleşkemizin ruhsatının eksik olduğu gerekçesiyle belediye tarafından uyarı aldık.

"İŞLEM YAPMAYI KABUL ETMEMEKTEDİR"

Yirmi dört yıl boyunca, kitap ve kültür alanında siz değerli müşterilerimizle buluşmanın gururunu taşıyoruz. Sevilerek takip edilen bir marka olarak, güveninizi kazanmış olmanın bilinciyle hareket ediyoruz. Tüm gereklilikleri sağladığımızı belirtmemize rağmen, belediye istediği bağış yapılmadan işlem yapmayı kabul etmemektedir.

Hukuki yollardan hakkımızı arayarak, çalışma ortamımızı yeniden sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte siparişlerinizin sevkiyatında gecikmeler yaşanabilecektir. Bu durumdan ötürü derin üzüntü duyuyor ve siz değerli kullanıcılarımızdan içtenlikle özür diliyoruz. Gecikmeleri telafi edeceğimize söz veriyoruz.

Sizlerin desteğiyle, bu süreci de en kısa zamanda aşacağımıza inanıyoruz. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz."

Değerli Kitapkurtları,

Yirmi dört yıldır kitap satışıyla uğraşan ve kültür ile edebiyat alanında tanınan markalardan biri olan kurumumuzun, İstanbul Bahçelievler'deki yerleşkesi, ruhsatımızın eksik olduğu gerekçesiyle mühürlenmiştir. Yeni ruhsat alabilmemiz için belediye… pic.twitter.com/YAaE1tkJXl — Kitapyurdu.com (@kitapyurducom) May 21, 2024

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Bahçelievler Belediyesi, Kitap Yurdu Yayıncılık ve İletişim A.Ş'nin ruhsatının iptal edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kitap Yurdu Yayıncılık ve İletişim A.Ş. firmasının ticari faaliyetlerini sürdürdüğü, Bahçelievler ilçe sınırları içinde yer alan Basın Ekspres Yolu üzerindeki yerleşkesi, ruhsatlandırma sürecinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği için mühürlenmiştir" ifadesi kullanıldı.

Firmanın sosyal medyadan yaptığı duyuruya değinilen açıklamada, "İlgili firmanın sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik duyuruları ve iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kendi açıklarını kapatmak için 'Bağış istediler' şeklinde iftirada bulunularak itibar suikastı düzenlenmeye çalışılmaktadır" denildi.

Açıklamada, firmaya 2018'de gerekli denetimlerin yapılmasının ardından "Kitap Dağıtım Merkezi" olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verildiği kaydedilerek, "17 Ocak 2024'te yapılan denetimde ise iş yerinin kullanım alanını yaklaşık 2 bin metrekare arttırdığı, kitap dağıtım merkezi dışında ayrıca matbaa, kitap baskı tesisi, marangozhane ve depo faaliyetleri gösterdiği tespit edilmiştir. Önceki çalışma ruhsatı sıhhi müessese statüsünde olup; matbaa, marangoz ve depo faaliyetleri gayrisıhhi müessese statüsündedir" ifadeleri kullanıldı.

Gayrisıhhi müesseselerin yönetmelik gereği sanayi bölgesinde faaliyet göstermesi ve şartlara uygun şekilde denetim ve kontroller yapılarak ruhsatlandırılması gerektiği aktarılan açıklamada, tespit edilen metrekare artırımı ve gayrisıhhi müessese faaliyeti üzerine 23 Ocak 2024'te resmi yazıyla firma yetkilisine tebligat yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçen 4 aya rağmen iş yeri yetkilileri belediyemize bir başvuruda bulunmamışlardır. İş yerine ait sıhhi statüdeki çalışma ruhsatı Belediye Kanunu ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği iptal edilmiş ve iş yeriyle ilgili faaliyetten men kararı alınmıştır. Yapılan iş ve işlemler hukuka uygundur. Sıhhi ve gayrisıhhi müesseselerin çalışma ruhsatlandırma koşulları ortadayken ve geçtiğimiz günlerde 29 cana mal olan Beşiktaş'ta yaşanan üzücü olay hafızalarda tazeliğini korurken, Bahçelievler Belediyemiz de üzerine düşen sorumluluk gereği gayrisıhhi müesseselerin hukuka uygun hale getirilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürmektedir."