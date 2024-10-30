Güneş Tarlası Vurgununda Son Perde! Binlerce Kişiyi Bakın Nasıl Dolandırmışlar

Güneş paneli satma vaadiyle binlerce kişi milyonlarca lira dolandırıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu konuya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında aralarında Kainat Holding yöneticilerinin de olduğu 47 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 24 işyerine baskın düzenlenirken, 10 zanlının da arandığı ifade edildi. Mağdurlar savcılığa verdikleri ifadelerinde, yazılı-görsel medyada gördükleri adı geçen projeye ilişkin reklamlardan sonra sisteme dâhil olmaya karar verdiklerini, noter üzerinden parsellere ilişkin hisse devir işlemleri gerçekleştirdiklerini; bazı müştekiler satın aldıkları parseller oranında 2-3 ay kira ödemesi alırken kimi müştekilerin hiç ödeme almadıklarını, Nisan 2024'ten itibaren şirket nezdinde muhatap bulamadıklarını ve bu şekilde dolandırıldıklarını beyan ederek şikâyetçi oldu. Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın raporu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sitesinden parsellerin durumuna ilişkin yapılan sorgulamalarda, satılan parsellerin tarla olduğu, parseller üzerinde güneş paneli ya da herhangi bir yapının bulunmadığı belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) raporunda, parsel satışıyla müştekilere yapılan ödemeler arasında yüz milyonlarca liralık fark olduğu belirlendi. Mağdurların avukatı Semra Acar, dosya üzerinde gizlilik kararı bulunduğunu, suçun boyutunun büyük olduğu için dosyada kısıtlamalar bulunduğunu kaydetti. Acar, "Zanlıların verecekleri ifadelerin ardından örgüt şeması ortaya konacaktır" dedi.

2022'den bu yana internet üzerinden yapılan ilanlar vasıtasıyla Kainat Holding A.Ş. nezdinde "Enerji Tarlası" isimli projeden sözde güneş tarlası satılmasına aracılık eden şahısların milyonlarca liralık vurgun yaptıkları tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Özellikle sosyal medya ve dijital platformlarda reklam ve ilan veren enerji şirketi görünümü altındaki dolandırıcılar, vatandaşlara çeşitli illerde 25 metrekarelik parselleri satarak, buralara kurulacak güneş paneli tarlalarından üretilen elektrikle aylık kira vermeyi taahhüt etmiş ve vatandaşlara 10 yıl boyunca enflasyon oranında artacak kiralar garanti etmişti. Vurgunun ortaya çıkmasının ardından dolandırıcılar İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ndeki ofislerini de kapatarak kayıplara karışmıştı.

Kaynak: Sabah