Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu Kimdir?

1978 yılında Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dünyaya gelen Fatih Çobanoğlu, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Lise eğitimini Manisa Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitiren Çobanoğlu, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümüne başladı ve 1999 yılında mezun oldu. İçişleri Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazanarak 2000 yılında kaymakamlık mesleğine adım attı.

Görev hayatına Kayseri Sarıoğlan, Eskişehir Han ve Bursa Keles ilçelerinde kaymakam vekilliği yaparak başlayan Çobanoğlu, daha sonra İngiltere’nin Nottingham kentinde 6 ay süresince İngilizce eğitimi aldı. İlk kaymakamlık görevini Karaman Sarıveliler’de üstlendi. 2006 yılında Uşak Ulubey Kaymakamlığı’na, 2007 yılında Erzurum Aziziye Kaymakamlığı’na, 2010 yılında ise Erzurum Oltu Kaymakamlığı’na atandı.

2013 yılı yaz kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na şube müdürü olarak atanan Çobanoğlu, 2015 yılında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görevlendirildi. Burada iki yıl boyunca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevini sürdürdü. 2017 yaz kararnamesiyle Hatay Reyhanlı Kaymakamlığı'na, 2019 yılında ise İzmir Tire Kaymakamlığı’na atandı.

24 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Esenyurt Kaymakamlığı'na atanan Fatih Çobanoğlu, görevine resmen başladı. İyi derecede İngilizce bilen Çobanoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem