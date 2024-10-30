MSB Duyurdu: 8 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamada bulundu.

MSB Duyurdu: 8 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: DHA

Kış Gelmeden Mutlaka Tüketmeye Başlayın: Faydalarını Duyan Aktara Koşuyor Kış Gelmeden Mutlaka Tüketmeye Başlayın: Faydalarını Duyan Aktara Koşuyor
Banyo Yaparken Aman Dikkat! Duş Başlığına Mutlaka Önce Bu Uygulamayı Yapın! Banyo Yaparken Aman Dikkat! Duş Başlığına Mutlaka Önce Bu Uygulamayı Yapın!
İstanbul’da Terör Örgütü PKK’ya Operasyon, 18 Şüpheli Gözaltında İstanbul’da Terör Örgütü PKK’ya Operasyon, 18 Gözaltı
TUSAŞ Saldırganları Ankara'ya Nasıl Geldi? Beyaz Kamyonet Detayı TUSAŞ Saldırganları Ankara'ya Nasıl Geldi?