Gülben Ergen'den 'Rojin İçin Adalet' Çağrısı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül günü kaldığı yurttan, Van Gölü sahiline gideceğini söyleyerek ayrıldı. 18 gün sonra göl yakınında cansız bedeni bulunan Rojin'in intihar ettiği yönünde haberler çıksa da baba Nizamettin Kabaiş, kızının intihar etmediğini ve ölümünün şüpheli olduğunu vurguladı.

Kabaiş, geçtiğimiz günlerde Narin Güran cinayeti davasının görüldüğü Diyarbakır Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yaparak, kızının cansız bedeninde darp izi gördüğünü ve otopsi sonucunun 23 gündür çıkmadığını söyleyerek davanın takip edilmesi çağrısında bulundu.

'İNTİHAR DİYEREK KAPATAMAZSINIZ'

Narin Güran davasına verdiği destekle gündemde olan ünlü şarkıcı Gülben Ergen de Rojin için adalet çağrısı yaptı. Ergen, sosyal medya hesabından, Rojin’in kaybolduğu ve bulunduğu noktayı gösteren görseli ve “Rojin kırmızı noktadan göle giriyor, Van Molla Kasım Köyü’nden cesedi çıkıyor ve bizim de Rojin’in boğulup oraya kadar sürüklendiğine inanmamızı istiyorlar! Bu dosyayı intihar diyerek kapatamazsınız” ifadelerini paylaştı.

PROFİLİNİ ROJİN'İN FOTOĞRAFIYLA DEĞİŞTİRDİ

Ergen daha sonra da 16 Ekim’de yaptığı “18 GÜN BOYUNCA Rojin’i arayan ekipler Narin’de yapılan gecikmeleri/hataları/ihmalleri yapmamıştır değil mi? Tüm önlemleri alarak, b planını düşünerek, sadece kayıp olarak nitelendirmemiştir değil mi? Gözaltına alınması gerekenler vardır değil mi? İntihar olmadığını 85 milyon biliyoruz değil mi?” paylaşımını yeniden alıntılayarak sayfasına sabitledi.

Gülben Ergen, son olarak X hesabındaki profilinde bulunan Narin Güran fotoğrafını değiştirerek Rojin Kabaiş'in fotoğrafını koydu.

Kaynak: Gerçek Gündem