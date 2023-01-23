Grev pankartı asıldı, metal sektöründe grev başladı

Birleşik Metal-İş'in grev kararını ilan etmesinden sonra da anlaşma sağlanamayan Schneider Enerji'de grev pankartı asıldı, grev halayları başladı

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Grev pankartı asıldı, metal sektöründe grev başladı

MESS’e bağlı Schneider Enerji, Grid Solutions Enerji, Schneider Elektrik, Hitachi ve Arıtaş Kriyojenik’le yapılan grup toplu sözleşme sürecinde yaşanan tıkanıklık sonrasında Birleşik Metal-İş, 5 işletmeye bağlı 11 fabrikada grev kararı almıştı.

Grev kararı sonrasında da anlaşma sağlanamayan Schneider Enerji’de bugün grev pankartı asıldı, grev halayları başladı.

BMİS BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Fabrika önünde işçilerle bir araya gelen Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, kararlı bir duruş göstermeselerdi diğer fabrikalarda da zam alamayacaklarını ifade etti. İşçilerin kendilerine önerilen ücreti yeterli görmediği ve mücadele etmeye kararlı olduğu bir durumda önlerinde kimseinin duramayacağını ifade eden Serdaroğlu, “Biz Bekaert’te grev yasaklanıyor diye korksaydık o zamları alamazdık” dedi.

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