Gram, Çeyrek ve Yarım Altın Ne Kadar?
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Gram altın 2 bin 818 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 686 liradan satılıyor.
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. İşte 17 Eylül 2024 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları şöyle…
- Gram altın satış fiyatı: 2.818,98 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 4.686,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 9.367,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 18.604,24 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.666,00 TL
- Gremse altın satış fiyatı: 46.653,27 TL
- Ons altın satış fiyatı: 2.578,17 dolar
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