Ünlü Ekonomistten Altın, Dolar ve Borsa Açıklaması: Yeni Zirveler Yolda!

Dolar/TL kuru, 34 liranın altında bir seviyede direnmeye devam ederken, altın fiyatları rekor seviyelere ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti. Aynı dönemde, borsa tarafında da sert satışlar takip ediliyor. Bu hafta yatırımcıların odaklandığı iki önemli gelişme ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararları olacak. Bu kararlar, dolar kurunun yönünü belirlemede kritik rol oynayabilir.

BORSA İSTANBUL'DA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta BIST 100 endeksi ciddi dalgalanmalar yaşadı. Haftanın büyük kısmında düşüş eğiliminde olan endeks, perşembe günü itibarıyla tepki alımlarıyla toparlanma gösterdi. Endeks, 9274 puan seviyesinden yükselerek cuma günü kapanışta 9685 puana ulaştı. Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu artırmasına rağmen beklenen güçlü alımlar gerçekleşmedi. Uzmanlar, borsada 9800 puan seviyesinin kritik bir direnç noktası olduğuna işaret ediyor. Bu seviyenin aşılması durumunda, borsada 10 bin puan hedefi gündeme gelebilir.

Ekonomist Hikmet Baydar, piyasalardaki son gelişmelere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Baydar, sanayi üretimi ve ticaret endekslerindeki olumsuz verilerin borsa yatırımcıları üzerinde endişe yarattığını belirtti. Sanayi sektöründe ikinci çeyrekte %1.8’lik bir daralma yaşandığını vurgulayan Baydar, ticaret ve ciro endekslerinin de bu daralmayı doğruladığını ifade etti.

BORSA'DA İVME YUKARI YÖNLÜ

Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta boyunca yaşanan sert satışların ardından, Perşembe ve Cuma günleri yukarı yönlü bir ivme görüldü. Baydar, borsanın Pazartesi günü yukarı yönlü bir açılış yapabileceğini öngörüyor. Ancak borsa için 9800 puan seviyesinin kritik olduğunu belirten Baydar, bu seviyenin aşılması durumunda 10 bin puan hedefinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Borsa, 5 Ağustos'tan itibaren yatay seyir izlerken, trend hareketlerinin başlaması için endeksin 10 bin 300 puan seviyesinin üzerinde kalması gerektiğini söyledi.

Borsa için 10 bin 88 puan seviyesinin önemli bir direnç oluşturduğunu belirten Baydar, borsa bu seviyede birkaç gün kalırsa orta vadeli göstergelerin olumlu sinyaller verebileceğini sözlerine ekledi. Kısa vadede 10 bin puan ile 9 bin 600 puan arasında dalgalanmaların devam etmesini beklediğini ifade etti.