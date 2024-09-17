Kayseri'de Keçe Fabrikasında Büyük Yangın! Ekipler Sevk Edildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir keçe fabrikasında çıkan yangın hızla büyüdü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

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Kayseri'de Keçe Fabrikasında Büyük Yangın! Ekipler Sevk Edildi

Kayseri’de bir keçe fabrikasında çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB 18. Cadde üzerindeki bir keçe fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de fabrikayı saran yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kayseri'de Keçe Fabrikasında Büyük Yangın! Ekipler Sevk Edildi - Resim : 1

Kaynak: İHA

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