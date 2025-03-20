İmamoğlu'ndan İstanbullulara Demokrasi Çağrısı

Gözaltında olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu demokrasiye sahip çıkın mesajı yayımladı.

Ekrem İmamoğlu: "19 Mart Darbesi, Saraçhane ile sembolleşen milletin kendi kaderini tayin etme iradesine karşı yapılmıştır. Saraçhane milletin evidir, Saraçhane ruhu milletin ruhudur. Saraçhane İstanbul'un demokrasi meydanıdır. Demokrasiye ve iradenize sahip çıkın"

Kaynak: ANKA