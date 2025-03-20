İmamoğlu'ndan İstanbullulara Demokrasi Çağrısı

Dün sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni paylaşım yaptı. İmamoğlu, "19 Mart Darbesi, Saraçhane ile sembolleşen milletin kendi kaderini tayin etme iradesine karşı yapılmıştır. Saraçhane milletin evidir, Saraçhane ruhu milletin ruhudur. Saraçhane İstanbul'un demokrasi meydanıdır. Demokrasiye ve iradenize sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu'ndan İstanbullulara Demokrasi Çağrısı

Gözaltında olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu demokrasiye sahip çıkın mesajı yayımladı.

Ekrem İmamoğlu: "19 Mart Darbesi, Saraçhane ile sembolleşen milletin kendi kaderini tayin etme iradesine karşı yapılmıştır. Saraçhane milletin evidir, Saraçhane ruhu milletin ruhudur. Saraçhane İstanbul'un demokrasi meydanıdır. Demokrasiye ve iradenize sahip çıkın"

Üniversite Öğrencileri Sokağa Döküldü… Ekrem İmamoğlu İçin Tek Ses OldularÜniversite Öğrencileri Sokağa Döküldü… Ekrem İmamoğlu İçin Tek Ses OldularGüncel

Kaynak: ANKA

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