Gözaltına Alınan Birgün Yöneticileri İçin Karar

Birgün Gazetesi Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, internet sitesi Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir ile Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin ve Uğur Koç'un gözaltına alındığını açıkladı.

Varlı, paylaşımında "Gazetemiz BirGün yöneticileri Uğur Koç ve Berkant Gültekin gözaltına alındılar. Arkadaşlarımız Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüler. Gerekçe yandaş Sabah muhabirinin Akın Gürlek ziyaretini haberleştirmek. Haberi Sabah ve yandaş muhabir kendisi duyurmuştu oysa ki" ifadelerine yer verdi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Üç gazeteci, Emniyet'te ifade verdikten sonra savcılığa sevk edildi. Adliyedeki ifade işlemleri sonrasında ise Berkant Gültekin savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir de haklarında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Merkezi