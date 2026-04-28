Goyan Yasaları Devrede: '70 Gram Altını Geçenin Düğününe Gitmeyin!'

Şırnak’ın köklü yapılarından Goyan aşireti, ekonomik kriz ve artan düğün masrafları karşısında devrim niteliğinde bir karara imza attı. Belediye başkanları, muhtarlar ve kanaat önderlerinin katılımıyla hazırlanan 21 maddelik 'Evlilik Protokolü', gençlerin önündeki maddi engelleri kaldırmayı hedefliyor.

MALİYETLER 4’TE 1 ORANINA DÜŞECEK

Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Sadık Yıldırım, alınan kararların önemini vurgulayarak, "Daha önce 2 milyon lirayı bulan düğün masrafları artık 500 bin lirayı geçmeyecek. Gençlerimizin yuva kurarken borç batağına sürüklenmesini istemiyoruz" dedi.

70 GRAM ALTIN SINIRI

Düğünlerde uygulanacak 21 maddelik kararlar ise şöyle:

Geline takılması için en fazla 70 gram altın, söz merasiminde sadece geline yüzük takılacak.

Kız isteme ve nişan merasimlerinde sahne organizasyon olmayacak.

Belde ve köy dışına kuaföre ya da dış çekime gidilmeyecek.

Kuaför ücreti en fazla 5 bin, orkestra 40 bin, kameraman ekibine ise 30 bin lira verilecek.

Söz ve nişan aynı gün yapılacak, düğün 1 gün olacak.

Söz kesimlerinde tepsiye bahşiş atılmayacak, geline telefon ya da fazla yüzük götürülmeyecek.

Damat başına giden davetliler en az 500 lira götürecek.

Köy, belde ve ilçe dışına gelin almaya giden konvoy yapmayacak, en fazla 5 araç gidecek.

Gelinlik ya da nişan elbisesi dışarıdan getirilmeyecek, yerel esnaftan alınacak bu kurallara uymayanların hiçbir şekilde düğünlerine katılım sağlanmayacak.

'KADINLAR KÜLTÜRÜMÜZÜN OMURGASIDIR'

Toplantıda sosyal medyada yer alan asılsız iddialara da yanıt verildi. Kadınların haklarını kısıtlayan bir karar almadıklarını belirten Başkan Yıldırım, "Kadınlar başımızın tacıdır. 'Halay başı çekilmeyecek' gibi bir kararımız asla olmadı. Bizim amacımız kadını ötekileştirmek değil, aileleri maddi yükten kurtararak onlara huzurlu bir başlangıç sunmaktır" ifadelerini kullandı.

Aşiret üyeleri, belirlenen bu 21 kurala uymayan kişilerin düğün törenlerine katılım sağlanmayacağını ilan ederek toplumsal dayanışma mesajı verdi.

Kaynak: İHA