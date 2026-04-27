Salonlar Boş, Altın Rekorda! Düğün Rezervasyonları Yüzde 60 Çakıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de her yıl yüz binlerce çiftin dünya evine girdiği düğün sezonu, bu yıl ekonomik ve jeopolitik krizlerin gölgesinde kaldı.

Geçen yıl 550 binden fazla çiftin evlendiği Türkiye’de, bu yılın mayıs-eylül dönemi için yapılan düğün salonu rezervasyonlarında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 60’lık dev bir azalma kaydedildi. Yaklaşık 12 bin işletme, erken rezervasyon dönemini tarihin en sessiz günleriyle geçiriyor.

'İRAN SAVAŞI VE ALTIN FİYATLARI KORKUTUYOR'

Uluslararası İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Barış Ay, sektörde yaşanan bu ani frenin nedenlerini iki ana başlıkta özetledi: Altın fiyatlarındaki öngörülemeyen yükseliş ve İran savaşı sonrası artan maliyet kaygısı.

Ay, "Sadece salon masrafı değil; mobilya, beyaz eşya ve kira fiyatları da eklenince gençler evlilik planlarını askıya almak zorunda kalıyor. İran savaşı sonrası her şeyin daha da pahalılaşacağı endişesi, düğün sektörünü vurmuş durumda" ifadelerini kullandı.

80 BİN LİRADAN 1 MİLYONA KADAR MASRAF

Düğün organizasyonlarının maliyeti, çiftlerin tercihlerine göre geniş bir yelpazede değişse de taban fiyatlar el yakıyor:

Minimum masraf: 80.000 TL

Lüks organizasyon: 1 milyon ve üzeri

Sektörel tehlike: Bin 500 civarında salon işletmecisi, sezonu boş geçirmeleri halinde faaliyetlerini durdurma riskiyle karşı karşıya.

'EVLİLİĞE TEŞVİK' İÇİN BANKALARLA GÖRÜŞME

Öte yandan düğün salonu işletmecileri ve organizasyon firmaları, boş kalan takvimleri doldurabilmek için çıkış yolu arıyor. Sektör temsilcilerinin, gençleri evliliğe teşvik etmek amacıyla bankalarla "ödeme kolaylığı ve özel düğün kredileri" üzerinde görüşmeler yürüttüğü öğrenildi. İşletmelerin fiyatlarda minimum artış yapmasına rağmen, küresel maliyet artışlarının sektörü zor durumda bıraktığı vurgulanıyor.

Kaynak: DHA