Bakan Göktaş Duyurdu: Sosyal Medya Düzenlemesinde Tarih Belli Oldu

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş 15 yaş altı çocuklara yönelik olarak planlanan sosyal medya düzenlemesinde, yönetmeliğin 6 ay içinde çıkacağını açıkladı. Göktaş, "Çocuklarımızı büyük şirketlerin, dijital ve teknolojik şirketlerin, algoritmaların insafına bırakmayacağız. 6 ay içerisinde bu düzenlemeye geçtiğimizde Türkiye'de sosyal medya düzenlememiz fiilen hayata geçmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Göktaş, çocukları büyük şirketlerin, dijital ve teknoloji şirketlerinin, algoritmaların insafına bırakmayacaklarını belirtirken, sosyal medya düzenlemesi için de tarih verdi.

Yönetmeliğin 6 ay içerisinde çıkacağını belirten Göktaş, "Bir yönetmelik çıkacak, 6 ay çerisinde bu düzenlemeye geçtiğimizde Türkiye'de sosyal medya düzenlememiz fiilen hayata geçmiş olacak" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIN KİMLERLE İLETİŞİM HALİNDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ'

Sözlerine devam eden Göktaş, ""Çocuklarımızı korumak bir zorunluluktur. Aileleri de sürecin parçası haline getirmemiz lazım. Amacımız denetlemek, çocuklara daha güvenli bir dijital ortam sağlamak. Çocuklarımız kimlerle iletişim halinde hiçbir şekilde bilmiyoruz. Çocukların yüzde 10'u yabancı biriyle en az 1 kere iletişimde olduğunu ifade ediyor" şeklinde konuştu.

'AMACIMIZ VAKA OLUŞMADAN ÖNÜNE GEÇMEK'

Okullarda yaşanan silahlı saldırılara dair de konuşan Göktaş, "Uzun zamandır çalıştığımız sosyal risk haritamız var. Amacımız risk altındaki çocuklarımızı korumak ve önlemler almak. Hem fiziki önlem hem de vaka bazlı, yapay zeka destekli bir önlem modelini hayata geçiriyoruz. Amacımız burada vaka oluşmadan önüne geçebilmek" dedi.

Kaynak: AA

