Giresun'da 50 Yıllık Çift, Aynı Gün Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Giresun'da 50 yıllık evli İsmet (75)-Ayşe Bıyıkçı (70) çifti, aynı gün birkaç saat arayla geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Giresun'da 50 Yıllık Çift, Aynı Gün Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Topçam Mahallesi'nde yaşayan emekli Milli Eğitim personeli İsmet Bıyıkçı, dün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Giresun'da 50 Yıllık Çift, Aynı Gün Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Geçen birkaç saatin ardından eşi Ayşe Bıyıkçı da evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Bıyıkçı çifti, Alucra Merkez Camisi'nde dün kılınan cenaze namazının ardından Topçam Mahallesi Kabristanı'nda yan yana toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
7 bin 550 Sikkenin Yurt Dışına Kaçırılması Engellendi Tarihi Eser Kaçakçılığına Ağır Darbe
Bakırköy'de Öldüren Anjiyo: 2 Doktora 6 Yıla Kadar Hapis Talebi Bakırköy'de Öldüren Anjiyo: 2 Doktora 6 Yıla Kadar Hapis Talebi
ÇOK OKUNANLAR
Bakırköy'de Öldüren Anjiyo: 2 Doktora 6 Yıla Kadar Hapis Talebi Bakırköy'de Öldüren Anjiyo: 2 Doktora 6 Yıla Kadar Hapis Talebi
Savaş ne Zaman Bitecek? Beyaz Saray Tarih Vererek Açıkladı Savaş ne Zaman Bitecek? Beyaz Saray Tarih Vererek Açıkladı
ABD-İsrail-İran Savaşında Sekizinci Gün | Orta Doğu'da Gerilim Sürüyor Orta Doğu'da Gerilim Sürüyor! Peş Peşe Saldırılar
Meteoroloji Sarı Kodlu Uyarı Verdi: Kar ve Sağanak Geliyor! Sıcaklıklar Aniden Düşecek Kar ve Sağanak Geliyor! Sıcaklıklar Aniden Düşecek
Fahrettin Altun'a Diplomatik Görev: Vatikan Büyükelçisi Oldu Fahrettin Altun'a Diplomatik Görev: Vatikan Büyükelçisi Oldu