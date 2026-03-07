Giresun'da 50 Yıllık Çift, Aynı Gün Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
Giresun'da 50 yıllık evli İsmet (75)-Ayşe Bıyıkçı (70) çifti, aynı gün birkaç saat arayla geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Topçam Mahallesi'nde yaşayan emekli Milli Eğitim personeli İsmet Bıyıkçı, dün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Geçen birkaç saatin ardından eşi Ayşe Bıyıkçı da evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Bıyıkçı çifti, Alucra Merkez Camisi'nde dün kılınan cenaze namazının ardından Topçam Mahallesi Kabristanı'nda yan yana toprağa verildi.
Kaynak: DHA
