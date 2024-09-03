GİB’ten Deprem Bölgesi İçin Yeni Duyuru! Mükelleflere Mücbir Sebep Hali Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep halinin 30 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu. Detaylar gib.gov.tr adresinde yayınlandı.

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GİB’ten Deprem Bölgesi İçin Yeni Duyuru! Mükelleflere Mücbir Sebep Hali Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB), internet sitesinde yer alan açıklamada, afetten etkilenen illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların mücbir sebep halinde olduklarının kabul edildiği bildirildi.

Bu tarihten mücbir sebep hali sona erene kadar beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin de ertelendiği kaydedilen açıklamada, "Mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30 Kasım 2024 Cumartesi günü sonuna uzatılması uygun bulunmuştur." ifadesine yer verildi. Beyanname ile bildirimlerin, verilme ve ödenme sürelerine ilişkin detaylara "gib.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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Kaynak: AA

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