Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı! 20 Hedef İmha Edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil, Asos'a hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Hava harekatında sorumlu düzeyde teröristlerin de içinde bulunduğu 20 hedef imha edildi.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı! 20 Hedef İmha Edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 20 terör hedefinin imha edildiğini bildirdi.

MSB: Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil, Asos'ta terörist hedeflere yönelik hava harekatında sorumlu düzeyde teröristlerin de içinde bulunduğu 20 hedef imha edildi

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