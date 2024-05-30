Gezi eylemlerinde öldürülen Ali İsmail'in annesi Emel Korkmaz: Çocuğumu katledenlere ödül gibi ceza verildi, adalete güvenim kalmadı!

Ali İsmail Korkmaz 2 Haziran 2013'te, Eskişehir'deki Gezi eylemleri sırasında, sıkıştırıldığı bir sokakta esnafın saldırısına uğradı. Otuz sekiz gün boyunca komada kalan Ali İsmail Korkmaz, 10 Temmuz 2013'te yaşam mücadelesini kaybetti. Öldürüldüğünde 19 yaşında olan Ali İsmail Korkmaz, Gezi eylemlerinin sembollerinden biri oldu.

Gezi eylemlerinin 11'inci yılında, Emel Korkmaz oğlunun ölümü ardından başlattıkları adalet mücadelesini Artı Gerçek'e anlattı:

"ÇOCUĞUMU KATLEDENLER HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALMADI"

"Gezi'nin üzerinden tam 11 yıl geçti. Evlat acısı, evlat hasreti ile geçen bu süreç, aynı zamanda adalet ve hukuk mücadelesine tanıklık etti. O gün benim çocuğumu katledenler yapılan yargılama sonucu hak ettikleri cezayı bile maalesef almadı. Ali İsmail’in darp edilme görüntülerine, yaşadığımız mağduriyete ve evlat kaybına rağmen ödül gibiydi verilen ceza. O kadar yıllık adalet mücadelemiz ve akabinde gelen sonuç bizleri derinden yaraladı. Adalete güvenim kalmadı."

"GEZİ BİZE ÇOK BÜYÜK VE HÂLÂ KANAYAN BİR ACI BIRAKTI"

Gezi bize çok büyük ve hâlâ kanayan bir acı bıraktı. Ancak bizlerin yanında olan halkımızın desteği ile mücadele etmeye devam ediyoruz. Aliş’imin yokluğu, özlemi, 11 senenin dinmeyen acısı kelimelerle nasıl ifade edilir bilmiyorum. Çok özlüyorum. Aliş’im için verdiğin adalet ve hukuk mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğim."

ALİ İSMAİL KORKMAZ DAVASINDA KİM NE KADAR CEZA ALDI?

Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürüldüğü sokaktaki silinmiş güvenlik kameraları görüntüleri mahkeme sürecinde ortaya çıkarıldı. Korkmaz'ı dövdükleri belirlenen fırıncı esnafı İsmail Koyuncu ve akrabaları Ramazan Koyuncu, Muhammet Vatansever, Ebubekir Harlar ile polis Mevlüt Saldoğan tutuklandı. Olay yerinde bulunan polis memurları Şaban Gökpınar, Hüseyin Engin ve Yalçın Akbulut ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sanıklar hakkında kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi 2015 yılında polis memurları Mevlüt Saldoğan'a 10 yıl 10 ay, Yalçın Akbulut'a 10 yıl, Hüseyin Engin'e 7 ay 15 gün; fırıncı esnafı İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve esnaf Muhammet Vatansever'e 6'şar yıl 8'er ay, Ebubekir Harlar'a 3 yıl 4 ay hapis cezası verirken polis memuru Şaban Gökpınar ise beraat etti.

İtiraz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay, Ebubekir Harlar'a verilen hapis cezasını az bulurken beraat eden polis memuru Hüseyin Engin'in ise cezalandırılmasını istedi. Diğer sanıklar yönünden ise karar onandı. Yeniden yapılan yargılamada Engin'e 7 ay 15 gün, Harlar'a ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.