Ortaokulda ÇEDES etkinliği: Ders saatinde ilahi yarışması!

Laik eğitimi hedef alan ve uzmanların tüm uyarılarına karşın okullarda uygulanmaya başlanan Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi giderek yaygınlaşıyor.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre; Yozgat’ta bir ilkokulda ÇEDES kapsamında ilahi yarışması düzenlendi. Okulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “ÇEDES projesi kapsamında Namık Kemal Ortaokulu’nda Buhuri Zade Mustafa İtri Efendi Tasavvuf Musuki ve İlahi yarışması düzenlendi” ifadeleri yer aldı.

5. SINIF ÖĞRENCİLERİNDEN 40 HADİS EZBERLEMELERİ İSTENDİ

İstanbul’da ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu İlim Yayma Cemiyet’ti birçok etkinlik ve yarışma düzenledi. Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Cemiyeti işbirliğince düzenlenen bir yarışmada beşinci sınıf öğrencilerinden 40 hadis ezberlemesini istendi.

Batman’da da Yedihilal Derneği, ÇEDES projesi kapsamında okullara girdi. Derneğin konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Abdülhamid Han Anadolu Lisesi’nde derneğin tanıtımının ve ayrıca Filistin temalı film izleme etkinliği yapıldığı ifade edildi.