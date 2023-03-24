CHP'den Tayfun Kahraman hamlesi

CHP'de milletvekili adaylığı başvuruları tamamlandıktan sonra liste belirleme süreci başladı. Dört bine yakın başvurunun yapıldığı CHP’de, adaylık için kamuoyunun yakından tanıdığı sürpriz isimler konuşuluyor.

CHP’de milletvekili adayı olarak gösterileceği kaydedilen sürpriz isimler arasında, Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman yer aldı. 18 yıl hapis cezası alan ancak hakkındaki dosya henüz itiraz aşamasında olan şehir plancısı Kahraman, İBB Şehircilik Proje Koordinatörü olarak görev yapıyordu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Gezi Davası'nda haksız yere hapis yatan Tayfun Kahraman'ın biricik kızı Vera'mız da aday" ifadelerini kullanmıştı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’ye milletvekilliği teklifi götüren CHP, bu ismi önce Diyarbakır adayı olarak göstermeyi planladı. Bu fikre karşılık Elçi’nin seçilmesinin garanti olduğu bir ilden aday gösterilmesini isteyen bazı partililerin, İstanbul adaylığını önerdiği, bu konudaki kararın daha sonra verileceği ifade edildi.

ADAY OLMAYAN İSİMLER İÇİN BAKANLIK İDDİASI

Aday adaylığı başvurusunda bulunan isimler arasında, Doktor Kayıhan Pala yer alıyor. Halk sağlığı doktoru olan Pala, CHP’nin COVİD-19 danışma kurulu üyesi olarak da görev yaptı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik de aday adaylığı başvurusunda bulundu. Kılıçdaroğlu tarafından rozeti takılarak CHP üyesi olan kardiyoloji profesörü Prof. Bengi Başer de aday gösterileceği konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Çok sayıda aday adaylığı başvurusunun yapıldığı CHP’de bazı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin milletvekili adaylığı başvurusu yapmadığı öğrenildi. Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Bülent Kuşoğlu, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın ve Veli Ağbaba adaylık başvurusunda bulunmadı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun bu isimlerden bazılarına seçimin kazanılması durumunda bakanlık görevi vermeyi planladığı öğrenildi. Bu isimler arasından yerel seçimlerde belediye başkan adayı gösterileceklerin de bulunduğu konuşuluyor.

SALMAN DIŞINDA ADAY YOK

CHP yönetimi, milletvekili seçimlerinde görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman dışında aday olmak isteyen belediye başkanlarına onay vermedi. Gelecek yıl yapılması planlanan yerel seçimleri de hesaba katan parti yönetiminin, yeniden belediye başkanı adayı yapılacak isimler ile belediye başkanlığına aday olarak düşünülen yeni isimleri milletvekili aday listelerine dahil etmeme eğiliminde oldukları öğrenildi.

MECLİS'E ÖZTRAK

Genel Başkan Kılıçdaroğlu milletvekili seçilmeyecek olması nedeniyle TBMM'de Grup Başkanlığı görevini üstlenemeyecek. CHP'de bu isim için Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın düşünüldüğü öğrenildi. Öztrak, milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan isimler arasında yer aldı.

KONURALP KAMPANYADA

Milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan eski CHP İletişim Koordinatörü ve RTÜK Üyesi Okan Konuralp'e seçim sürecinde yeni görev verilebileceği de CHP kulislerinde konuşulanlar arasında yer aldı. Konuralp'in Cumhurbaşkanlığı propaganda sürecinde danışmanlık yapacağı ifade edildi.