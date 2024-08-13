Gerekçe Tasarruf Tedbirleriymiş... Valilik, Stajyerlere 'Ücret Talep Etmiyorum' Yazısı İmzalattı

Ordu Valiliği, Haziran 2024’te kurumlarına başvuru yapan 40 üniversite öğrencinin staj başvurularını onayladı. Staj dosyalarını teslim eden öğrencilerden valilik yetkilileri ’01.07.2024-29.07.2024 tarihleri arasında Müdürlüğünüzde zorunlu stajımı yapmak istiyorum. Bu süre zarfında herhangi bir ücret talep etmiyorum” yönünde bir yazıya imza atmalarını istedi. Öğrencilerin tamamı staj yapmak için bu yazıya imza atmak zorunda kaldı.

'STAJYER ALMAKTAN VAZGEÇTİK' DEDİLER

Öğrencilerden bazılarının "Asgari ücretin 3’te 1’ini almamız gerekiyor, itiraz edeceğiz" demesi üzerine Valilik yetkilileri tüm öğrencileri arayarak "Bu dönem stajyer almaktan vazgeçtik" dedi.

25 ÖĞRENCİNİN STAJI İPTAL EDİLDİ

Zorunlu stajı olan öğrencilerin, ‘Bizi bu kuruma okul gönderdi. Eğer stajımızı yapmazsak okulumuz uzar’ demesi üzerine Valilik, öğrencileri tek tek arayarak stajlarının zorunlu olup olmadığını sordu. Görüşmelerin ardından zorunlu stajı olmayan yaklaşık 25 öğrencinin stajları Ordu Valiliği tarafından ‘tasarruf tedbirleri’ öne sürülerek iptal edildi.

Zorunlu stajı olan 15 öğrenci ise Ordu Valiliği’nde ‘ücret talep etmiyorum’ yazısına imza atarak staja başladı.

ÖĞRENCİLER İDDİALARI DOĞRULADI

BirGün'den Onur Durmuş'un haberine göre; zorunlu staj yapan 4 öğrenci kendilerine ‘ücret talep etmiyorum’ yazısı imzalattırıldığını doğruladı.

Öğrencilerden bir tanesi, “İmzaları attıktan sonra Ordu Valiliği’nden bizi aradılar ve stajyer almaktan vazgeçtiklerini söylediler. Ben de ‘zorunlu stajımı yapamazsam okulumun uzayacağını kendilerine söyledim. Daha sonra Ordu Valiliği’ndeki amirimi arayarak durumu anlattım. Kendisi bizim zor durumda kalmamız için yetkililerle görüştü ve bu sayede stajımızı devam ettirme şansımız oldu. Eğer devreye girmeseydi okulumuz uzayacaktı” dedi.

Bir diğer öğrenci ise, “Bize tasarruf tedbirleri kapsamında stajyer almaktan vazgeçtiklerini söylediler. Benim staj yapmamı onaylamalarına rağmen daha sonra iptal ettiler. ‘Ücret talep etmiyorum’ yazısını ben de imzaladım" dedi.

ORDU VALİSİ: BÜTÇEMİZ KISITLIYDI

Ordu Valiliği’nin yeterli ödeneği olmadığını söyleyen Ordu Valisi Muhammer Erol ise, “Bizim ekstra paramız yok ki verelim. Biz belediye değiliz, bakanlığın verdiği bütçe dışında gelir kaynağımız yok. Ücret alacaksanız bizde para yok. O zaman belediyede staj yapacak. Ödeneğimiz yoksa bu ücretleri nasıl ödeyelim. Madem para talepleri var, başka yerde staj yapsınlar o zaman. İnsanlar cebinden mi para versin” ifadelerini kullandı.

'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TALİMAT GELDİ'

Ordu Valiliği Basınla İlişkiler Müdürü ise İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkilinin Ordu Valiliği’ni arayarak tasarruf tedbirleri kapsamında tüm stajyer alımlarını durdurma talimatı verdiğini belirtti. Müdür, “Yazılı bir talimat olmadan İçişleri Bakanlığı’ndan Ordu Valiliği’ne telefon açıldı. Verilen talimatta ‘tasarruf tedbirleri gerekçesiyle tüm stajyer alımlarını durdurun. Stajyerlere de “ücret talep etmiyorum’ yazısı imzalatın” dendiğini iddia etti.

BAKANLIK İLE RESMİ YAZIŞMA YOK

‘Bahsedilen gelişmelerle ilgili resmi bir yazışma var mı?’ sorusu üzerine Ordu Valiliği yetkilisi, “Bu kararlar şifahen yapılan telefon görüşmeleri sonrasında yapılmıştır. İçişleri Bakanlığı ile yapılan son görüşmenin ardından öğrencilere ücret ödenmesi kararlaştırıldı ve öğrencilerin attıkları imzalar geçersiz sayılacak” ifadelerine yer verdi.