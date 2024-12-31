Genç Saadet'ten Gassal Göndermeli Ekonomi Eleştirisi: 'Ay Sonu Dükkanın Kirasını Kim Ödeyecek'
Saadet Partisi Gençlik Kolları, 'Ölünce beni kim yıkayacak' afişiyle tepkileri çeken TRT'nin Gassal dizisine göndermeli ekonomi eleştiri yaptı.
Saadet'ten 'Gassal' göndermesi: Ay sonu dükkanın kirasını kim ödeyecek
Genç Saadet, Gassal dizisi göndermesiyle ekonomi eleştirisi yaptı: 'Ay sonu dükkanın kirasını kim ödeyecek?' Bakkal, tüm Türkiye’de vizyonda!
TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanan ve "Ölünce beni kim yıkayacak" afişleriyle tepki çeken ve Türkiye'nin gündemine oturan Gassal dizisi siyasetin de gündemine girdi. Saadet Partisi'nin gençlik kolları Genç Saadet, sosyal medya hesaplarından ekonomik kriz mesajı yayınladı.
Gassal dizisinin "Ölünce beni kim yıkayacak" sloganına atıf yapan Genç Saadet, “Ay sonu dükkanın kirasını kim ödeyecek? Bakkal, tüm Türkiye’de vizyonda!" ifadelerini kullandı.
“Ay sonu dükkanın kirasını kim ödeyecek?”— Genç Saadet (@gencsaadet) December 31, 2024
Bakkal, tüm Türkiye’de vizyonda! pic.twitter.com/H1HacSjcHn
Kaynak: Haber Merkezi