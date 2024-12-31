Gassal Dizisi Sonrası Gündem Oldu! Gassal Maaşları Ortaya Çıktı

REKLAMI TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Dizi, "Ölünce beni kim yıkayacak?" sloganıyla tartışma yaratan reklam kampanyalarıyla da büyük bir etki yarattı. Türkiye'nin birçok şehrinde bu sloganın yer aldığı billboardlar, diziyi gündemin ilk sıralarına taşıdı.

GASSAL NEDİR?

İslam dininde, vefat eden bir kişinin bedeninin yıkanması, hem bedensel hem de manevi bir saygı göstergesi olarak kabul edilir. Bu görevi yerine getiren kişilere 'gassal' adı verilir.