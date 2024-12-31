Gassal Dizisi Sonrası Gündem Oldu! Gassal Maaşları Ortaya Çıktı
TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan 'Gassal' dizisi, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı, yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği dizi, hem konusu hem de işlediği meslekle gündem oldu. Dizinin etkisiyle, "gassallık" mesleği ve bu mesleğe mensup kişilerin maaşları merak edilmeye başlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tabii platformunda izleyicilerle buluşan 'Gassal', sıra dışı hikayesiyle dikkat çekiyor. Dizide, cenazeleri yıkayan bir gassal olan Baki'nin topluma uyum sağlama çabası ve hayatla yüzleşme hikayesi anlatılıyor. Baki, kimsesiz insanların cenazelerini yıkarken kendi yaşamında da derin bir sorgulamaya giriyor. Toplumun alışkanlıklarını sorgulayan Baki, yaşadığı travmalarla yüzleşirken, temel kaygısının ölüm korkusu olduğunu keşfediyor.
REKLAMI TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU
Dizi, "Ölünce beni kim yıkayacak?" sloganıyla tartışma yaratan reklam kampanyalarıyla da büyük bir etki yarattı. Türkiye'nin birçok şehrinde bu sloganın yer aldığı billboardlar, diziyi gündemin ilk sıralarına taşıdı.
GASSAL NEDİR?
İslam dininde, vefat eden bir kişinin bedeninin yıkanması, hem bedensel hem de manevi bir saygı göstergesi olarak kabul edilir. Bu görevi yerine getiren kişilere 'gassal' adı verilir.
GASSAL MAAŞLARI
Gassalların maaşları, görev yaptıkları camiye, yaşadıkları şehre ve deneyimlerine göre değişiklik gösteriyor. İşte tecrübe yılına göre ortalama maaşlar:
Başlangıç seviyesi: 30.000 TL
3+ yıl deneyim: 42.500 TL
6+ yıl deneyim: 45.000 TL
25+ yıl deneyim: 47.000 TL
Diziyle Meslek Gündeme Geldi