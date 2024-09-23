Genç Polisi Şehit Eden Zanlı Suç Makinesi Çıktı! Karışmadığı Olay Kalmamış

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin suç kayıtları ortaya çıktı. Geçti'nin kasten yaralamadan, cinsel tacize, yağmadan hırsızlığa birçok suç kaydı bulunuyor.

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Genç Polisi Şehit Eden Zanlı Suç Makinesi Çıktı! Karışmadığı Olay Kalmamış

Türkiye, dün Ümraniye'den gelen korkunç bir haberle sarsıldı. Motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan 19 yaşındaki şüpheli Yunus Emre Geçti'nin, yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olurken, biri polis iki kişi yaralandı.

Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesi sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şüpheli Geçti'nin sabıkasının kabarık olduğu belirtildi. İşte Yunus Emre Geçti'nin suç kayıtları:

  • 1 adet 188 TCK
  • 8 adet 191/1 TCK
  • 2 adet kasten yaralama
  • 1 adet cinsel taciz
  • 2 adet yağma
  • 1 adet gasp
  • 2 adet çocuğa cinsel istismar
  • 1 adet motosiklet hırsızlığı
  • 1 adet 6136 tutanağı
  • 2 adet mala zarar verme
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