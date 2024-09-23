Milyonlarca Kadın Çalışanı İlgilendiriyor! İşten Ayrılırken İşveren Size Ödeme Yapabilir

Kıdem tazminatı çalışanların en çok merak ettiği konular arasında yer alırken, genelde işçinin kendi rızası dışında işten çıkarıldığı durumlarda ödenir. Ancak, buna istisna olarak kabul edilebilecek durumlar da vardır.

Haklı fesih ya da oluşabilecek haklar nedeniyle istifa eden işçiler de kıdem tazminatına hak kazanabilir. Bu duruma örnek olarak evlenen kadınlar gösterebilir. Kadın bir işçi, 1475 Sayılı İş Kanunu'na göre evlenmesi durumunda, çalışma süresine göre kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Resmi nikah tarihi, 1 yıllık sürenin başlangıcı olarak kabul edilirken, bu süre içinde iş sözleşmesini fesheden işçi kıdem tazminatı talep etmeye hak kazanır. Evlilik nedeniyle işten ayrılınması durumunda işçi ya da işveren ihbar tazminatı talep edemez.

NASIL YAPILIR?

Evlilik nedeniyle kıdem tazminatı talep etmek isteyen kadın işçiler, , işverene evlilik cüzdanının bir kopyasıyla başvurmalı ve iş sözleşmesini evlilik nedeniyle feshettiğini yazılı olarak bildirmeli. Ancak hamilelik veya doğum kıdem tazminatı için hak kazandırmaz.

Evlilik yoluyla kıdem tazminatı alan bir işçi başka bir yerde işe başlayabilir ancak sahte evlilik yapıldığının tespiti durumunda işveren tazminatı geri isteme hakkına sahip olur. Bu durumda süre. Mahkemeye taşınabilir ve işçi, hileli boşanma ile kıdem tazminatını haksız elde ederse, bu tazminatı faiziyle geri ödemek zorunda kalır.

KIDEM TAZMİNATI BAŞKA HANGİ YOLLARLA ALINABİLİR?

Evlilik yoluyla kıdem tazminatına hak kazanmanın yanında, farklı yollar da mevcut.

Örneğin, iş yerinin belediye sınırlarını aşacak şekilde taşınması ve bunun sözleşmede belirtilmemesi işçinin iş akdini feshetmesi hakkını doğurur. Öte yandan, iş sağlığının tehlikeli hale gelmesi, maaşların geç ödenmesi, işverenin yanıltıcı bilgiler vermesi, şeref ve namusa yönelik sözler sözlemesi, taciz, mobbing gibi durumlarda da tazminat talep edilebilir.