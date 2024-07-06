Genç Kız Kendisini Aldatan Sevgilisini Dövüp Bıçakladı

Kağıthane'de 17 yaşındaki genç kız, kendisini aldatan sevgilini önce dövdü sonra bıçakladı. Aldatan sevgili, genç kızdan şikayetçi olmadı.

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Genç Kız Kendisini Aldatan Sevgilisini Dövüp Bıçakladı

Kağıthane Şirintepe'de geçtiğimiz ay gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, E.K. (17) ile Ömer K. (22) bir süre önce tanışıp sevgili oldu. Ancak Ömer K., E.K.'nın yakın arkadaşıyla sosyal medyada konuşmaya başladı. Bunun öğrenen E.K., sevgilisi Ömer K. ile buluşmak istediğini söyledi. Bir süre sonra gelen Ömer K. ile sevgilisi E.K. konuşmaya başladı. Sevgilisine, kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını söyleyen E.K. öfkeden deliye döndü.

Çıkan tartışmada Ömer K., sevgilisini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak E.K., sevgilisini genci önce darbetti ve bacağından bıçakladı. Olayın ardından can havliyle uzaklaşan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gencin olayla ilgili sevgilisinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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