Gelenler teker teker dönüyor: İstanbul'da yaşamanın maliyeti 35 bin 380 TL oldu!

Yapılan araştırmaya göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti 35 bin 380 TL'ye ulaştı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 35 bin 380 lira olarak hesaplanırken bu maliyet geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,86 artış gösterdi.

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Gelenler teker teker dönüyor: İstanbul'da yaşamanın maliyeti 35 bin 380 TL oldu!

İstanbul Planlama Ajansı’nın “İstanbul’da Yaşam Maliyeti” araştırmasının ilk yarıyıl raporu yayımlandı.

Rapora göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yıla göre yüzde 63,86 oranında arttı. Son 6 ayda oransal olarak en yüksek artış ocak ayında gerçekleşti.

Haziran ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 35 bin 380 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1873 lira arttı.  

Mayıs ayında katılımcıların %40,4’ü kıt kanaat geçinebildiğini belirtti. Katılımcıların %24,3’ü bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, %11’i aslında pek geçinemediğini, %40,4’ü kıt kanaat geçinebildiğini, %24,1’i ise geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti

İSTANBULLULAR ASGARİ BORÇLARINI ZOR ÖDÜYOR

Katılımcıların %35,2’si kredi kartı borcunun ancak asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti.
Kredi kartı kullananların %48,1’i aylık kredi kartı borcunun tamamını, %35,2’si ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. %6,1’i asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, %2,8’i asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtirken, %7,6’sı ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti.

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