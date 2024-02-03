Geleceğin yıldızlarında şampiyonlar belli oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul’un düzenlediği Gelişim Ligleri’nde final günü geldi. Geleceğin yıldız sporcu adaylarının final müsabakaları İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde 4 Şubat Pazar günü yapılacak.

7 branşta yaklaşık 800 sporcunun katılımıyla 22 Şubat’ta başlayan mücadeleler, final etabıyla son bulacak.

DÖRT BRANŞTA ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ

Finallerde futbol, basketbol, voleybol ve yüzme branşlarındaki şampiyonlar belli olacak.

Final gününde 195 yüzme, 40 basketbol, 80 futbol ve 30 voleybol sporcusu yarışacak.

Eleme ve final bölümleri bir gün süren badminton, tenis ve atletizmde dereceye giren sporcular da pazar günü kupalarını alacak.

ÖNCE JİMNASTİK, SMAÇ VE BREAK DANS ŞOVU

Bayrampaşa’da bulunan ve Türkiye’nin en büyük spor merkezlerinden biri olan İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’ndeki Gelişim Ligleri Finalleri’nin açılış töreni saat 11.00’de yapılacak.

Ardından üç spor okulundan gelen ekipler jimnastik gösterisi yapacak. jimnastik gösterisini basketbol smaç şovu ve break dans gösterisi izleyecek.

Basketbol, futbol, voleybol ve yüzmedeki final heyecanıysa 12.30’da başlayıp, 15.00’teki ödül töreniyle son bulacak. Finalleri amatör ve profesyonel kulüplerin temsilcileri de izleyecek.

YÜZBİNLERCE ÇOCUĞA ULAŞILDI 528’İ KULÜPLERE GİTTİ

Hem çocukların psikolojik ve bedensel gelişimlerine destek vermek hem olimpizm ruhu aşılamak ve hem de kulüplerin altyapılarına sporcu kazandırmak hedefiyle 2020 yılında hizmete giren Spor İstanbul’un spor okulları, 3-17 yaş grubu çocuklara eğitim veriyor.

2023 sonu itibarıyla okullarda 3 milyon 593 bin 169 kezle rekor bir kullanım gerçekleşti.

Geride bıraktığımız yıl toplam 112 bin çocuk spor okullarını kullandı.

3 yıllık süreçte 4 bin 319 çocuk, Spor İstanbul Gelişim Grupları’na seçildi. Bunların da 528’i 92 farklı profesyonel ve amatör kulübe gitme şansı yakaladı.

İBB SPOR İSTANBUL GELİŞİM LİGLERİ FİNAL PROGRAMI

11.00 AÇILIŞ

11.05 PROTOKOL KONUŞMALARI

11.25 CİMNASTİK GÖSTERİSİ

75.YIL YÜZME HAVUZU SPOR OKULU

11.30 JİMNASTİK GÖSTERİSİ

BAHÇELİEVLER SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU

11.35 CİMNASTİK GÖSTERİSİ

PENDİK ÇAMLIK SPOR TESİSİ GELİŞİM GRUBU

11.40 ACTİON TEAM SMAÇ SHOW BASKETBOL GÖSTERİSİ

11.50 BREAK DANS GÖSTERİSİ İSTANBUL BBSK

12.15 FİNAL MÜSABAKA HAZIRLIKLARI (BASKETBOL-VOLEYBOL-FUTBOL-YÜZME)

12.30 SPOR İSTANBUL GELİŞİM LİGİ MİNİKLER BASKETBOL FİNALİ VE KUPA TÖRENİ ÇEKMEKÖY SPOR KOMPLEKSİ – HAMZA YERLİKAYA SPOR KOMPLEKSİ

13:45 SPOR İSTANBUL GELİŞİM LİGİ MİNİKLER VOLEYBOL FİNALİ VE KUPA TÖRENİ A GRUBU 1.Sİ – B GRUBU 1.Sİ

12.30 SPOR İSTANBUL GELİŞİM LİGİ ANADOLU YAKASI FUTBOL FİNALİ

SULTANBEYLİ 100.YIL SPOR KOMPLEKSİ – SULTANBEYLİ GÖLET SPOR TESİSİ

13.15 SPOR İSTANBUL GELİŞİM LİGİ AVRUPA YAKASI FUTBOL FİNALİ SİLİVRİ MÜJDAT GÜRSU SPOR TESİSİ – EDİRNEKAPI SPOR TESİSİ

14:00 SPOR İSTANBUL GELİŞİM LİGİ FUTBOL FİNALİ

ANADOLU YAKASI ŞAMPİYONU – AVRUPA YAKASI ŞAMPİYONU FİNALİ VE KUPA TÖRENİ

12.30 AÇILIŞ SERAMONİSİ

12.45 YÜZME MÜSABAKALARI BAŞLANGICI

12.50 SERBEST TEKNİK FİNALLER

13.30 SIRTÜSTÜ TEKNİK FİNALLER

14.00 KURBAĞALAMA TEKNİK FİNALLER

14.30 KELEBEK TEKNİK FİNALLER

15.00 ÖDÜL TÖRENİ