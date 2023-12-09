Geçen ay babasını kaybeden Ali Babacan'ın bugün annesi hayatını kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6 Kasım'da babası Hilmi Babacan'ı toprağa verdi. Babacan'nın acısı henüz dinmemişken bir acı haber daha geldi.

Babacan, babasının kaybetmesinden 26 gün sonra da bugün annesi Güneri Babacan'ı kaybetti. Deva Partisi hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güneri Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz." denildi.

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Güner Babacan, 10 Aralık Pazar günü Hacı Bayram Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecektir. 1945’de Çorum’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Ankara’da okudu. Ankara’nın eski Koyunpazarı esnafından Bahattin Ebil ve Ayşe Ebil’in kızı olan Güneri Babacan, ömrünü ailesine, çocuklarına sivil toplum çalışmaları ve hayır işlerine adadı.